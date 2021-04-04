السودان يؤكد وقوفه الكامل ودعمه لملك وشعب الأردن

أكد السودان وقوفه الكامل ودعمه لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني، ومساندته التامة لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة الملك عبدالله الثاني، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد إنه "في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة بين السودان والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تقوم على قواعد ثابتة قوامها أواصر الصداقة والأخوة والمصير المشترك، تابعت قيادة الدولة في السودان الأحداث الأخيرة التي جرت في المملكة الأردنية الهاشمية بقلق بالغ".