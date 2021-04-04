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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط في السودان وجنوب السودان يؤكدان أهمية مواصلة التعاون

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:24 م
النفط
النفط
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أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، ووزير النفط في جنوب السودان بوث كانق، عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية مواصلة التعاون بينهما في قطاع النفط.

ورحب المهندس جادين علي عبيد، بوزير النفط بجنوب السودان والوفد المرافق له، مؤكدًا أن قطاع البترول يشكل أهمية قصوى لشعبي البلدين.

وتعهد وزير الطاقة والنفط السوداني بمزيد من التعاون في قطاع البترول بين السودان وجنوب السودان.

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