النفط في السودان وجنوب السودان يؤكدان أهمية مواصلة التعاون

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، ووزير النفط في جنوب السودان بوث كانق، عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية مواصلة التعاون بينهما في قطاع النفط.ورحب المهندس جادين علي عبيد، بوزير النفط بجنوب السودان والوفد المرافق له، مؤكدًا أن قطاع البترول يشكل أهمية قصوى لشعبي البلدين.وتعهد وزير الطاقة والنفط السوداني بمزيد من التعاون في قطاع البترول بين السودان وجنوب السودان.