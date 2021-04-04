وفاة طفلين بعد تناولهما «إندومي» في أسوان

لفظ طفلان أشقاء أنفاسهما الأخيرة، مساء اليوم، بإحدى قرى مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بعد تناولهما وجبة "الإندومي"، حيث إن توجه أهاليهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، إلا أنهم فارقوا الحياة بمجرد وصولهم للمستشفى.وتلقى مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بلفظ طفلين أشقاء أنفاسهم الأخيرة، مساء اليوم، بإحدى القرى التابعة للمركز، بعد تناولهم لوجبة "الإندومي"، وأنهم فارقوا الحياة مباشرة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.