الطيران البريطاني يحث جونسون على السماح بالسفر الدولي خلال أسابيع

حث الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران البريطانية رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون،على إعطاء حركة السفر الدولي الضوء الأخضر في غضون أسابيع،وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت استمرار حظر السفر إلى خارج البلاد لقضاء العطلات حتى 17 مايو على الأقل، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.وقال رؤساء كل من "الخطوط الجوية البريطانية"، و"إيزي جيت"، و"جيت 2 دوت كوم"، و"لوجان إير"، و"رايان إير"، و"توي" و"فيرجن أتلانتيك"، بالإضافة إلى "إيرلاينز يو كيه" الهيئة التجارية التي تضم شركات الخطوط الجوية المسجلة بالمملكة المتحدة - في خطاب بعثوا به إلى جونسون - إنهم يعترفون بأن السفر الدولي الخالي من القيود قد لا يكون ممكنًا بحلول ذلك التاريخ.وأضافوا: "ومع ذلك لا يمكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي بدون الطيران، ونحن على ثقة من أن لدينا الآن الأدوات اللازمة لتمكين استئناف آمن وجاد للسفر في مايو - ما يسمح لنا بالعودة إلى مهمتنا في لم شمل الأصدقاء والعائلة، ودعم التجارة والأعمال، والسماح للبريطانيين بالاستمتاع بإجازة حصلوا عليها عن جدارة من جديد"، بحسب ما جاء في الخطاب الذي نشرته للمرة الأولى صحيفة "ذا صن".وتابع الرؤوساء التنفيذيين "نعتقد أنه لا ينبغي أن يخضع الركاب الذين تم تطعيمهم لقيود السفر، وأن الاختبار يمكن أن يقلل أيضًا من العوائق التي تحول دون السفر بما في ذلك بالنسبة للمناطق،التي يُنظر إليها على أنها تمثل قدرا من الخطورة، وألا تخضع إلا المناطق شديدة الخطورة لتدابير أكثر صرامة".