حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء العراق

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، الذي يزور دولة الإمارات حاليًا.وقال "بن راشد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق.. تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين".وأضاف: "العراق بلد ليس كبقية البلدان.. هو فجر الحضارة البشرية.. في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة.. سيعود بإذن الله.. لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".ووصل الكاظمي، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وكان في استقبال الكاظمي، والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب بزيارته إلى بلده الثاني دولة الإمارات.وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي، إلى الإمارات، بعد أيام من زيارته التي أجراها مؤخرًا إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة بين البلدين.