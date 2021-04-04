«القابضة للتأمين» تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «كاتلست» وبرنامج الأمم المتحدة

وقعت مجموعة مصر القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو للمنتدب مذكرة تفاهم بين كاتليست للاستثمار المباشر وبرنامج الأمم للمتحدة الانمائي.وأكد باسل الحينى رئيس مجلس ادارة القابضة للتامين والعضو المنتدب ان مجموعة القابضة المستثمر الاكبر فى كاتليست واشارالي ان القابضة اول مجموعة حكومية تعمل بفكر الاستثمار المؤثر وسعداء بنهج كاتليست كفريق مصرى ينتهج الاستثمار المؤثر.اشار الي ان هناك خلط لدى لكثيرين في تفسير الحوكمة والاستثمار المؤثر كما عبر عن سعادته بان شركتة جزء من الاستثمار المؤثر والتي تعمل على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة عوائدة.واشار الي ان مجموعة مصر القابضة للتامين تمتلك أكبر محفظة في سوق التامين المصرى ولديها قاعدة عملاء كبيرة كما انها تعد قاطرة قوية لسوق التامين واشار الي ان مذكرة التفاهم هه تفتح المجال لزيادة الاستثمارومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة كما انة للمرة الاولي التي تساهم القطاع الحكومى والعام في مثل هذا للنوع من الاستثمارات رغم مساهماتها المتعددة في كثير من للمجالات.واشادت راندة ابو الحسن الممثل المقيم في مصرلبرنامج منظمة الامم المتحدة الانمائي UNDPبالحفل الاسطورى المبهر لنقل الممياوات الملكية امس مشيرة الي انة حدث تاريخي عظيم كما ان مبني للقابضة كذلك وان مثل هذه المناسبات تربطنا بالتاريخ والحضارة وتجعلنا سعداء وتدفعنا لمزيد نن المبادران والشراكات.ودعت الي ضرورة النفكر بشكل مختلف مشيرة للي ان الاليات في العالم تتغير ونحن نمر بمراحل متغيرة في المناخ والصراعات وكذلك الاقتصاد نحن نتبع التنمية المستدامة في الامم المتحدة واليوم نحن نجرب مبادرة صغيرة ان نعطى التوجة نحو التنمية المستدامة بحيث القطاع الخاص يقدم كذلك ربح للمجتمع.واشارت الي ان العالم بحاجة الى 2.6 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة ولفتت الي ان كاتليست تساعد للقطاع الخاص نحو التاثير المجتمعي والربح باستثمارات مفيدة صديقة للبيئة وقالت لايجب ان نحل المشاكل الجديدة بالطرق القديمة ونحن نساعد بمشاريع وشباب لتشكيل فكر جيد مستدام وناجح. ودعت القطاع الخاص لمساندة الشركة ودعمها.واعرب عبد العزيز عبد النبى العضو المنتدب لكاتليست عن شكرة لرئيس للقابضة للتامين مشراالي اننا نتعاون مع البرنامج كمجتمع ناشى وتعلم كيف للشركات الصغيرة ان تنهض.ولفت الي ان للشركة تاسست عام 2012 وكان هدفها النهوض بحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكل من عملنا معة نساعد السيدات والتساوى بين العمالة ولكن اكتشفنا ان لها مفاهيم عالمية التعاون.واعلن عن قيام الشركة بانشاء صندوق صندوق للاستثمار المباشر النؤثر في مصر بمبلغ 500 مليون جنية نشيرا الي ان الشركة تعد اول شركة استثمار مباشر تؤسس في مصر موضحا انها تنظر علي العائد والحوكمة والشركات الصغيرة تنمو وتزود العمالة وسوف تجذب الشركة الاستثمارات الاجنبية الي مصر وقال اننا سنصل بعمل عائد كبير يهدف الي النمو.وأشار عبد العزيز الي ان الصندوق المقرر انشاؤه سيتم بمساهمات من القابضة للتامين وعدد من المساهمات الاخري وسيتم التعاون مع الامم المتحدة تقنيا، كما سيتم الاستثمار في العديد من القطاعات ومنها المياة والقطاعات الغذائية والطببية والقطاع اللوجستى مشيرا الي انة صندوق شامل لكل القطاعات ويتم الايتثمار لمدة 5 سنوات ويعمل مع شركان صغيرة وعائلية والهدف طرحا الصندوق في البورصة كما يستهدف عوائد م20 الي 25 %.واشار الحيني الي ان الصندوق كيان مستقل بذاتة عن القابضة للتامين وتساهم فية بنحو 150 مليون جنية من خلال شركات المجموعة.