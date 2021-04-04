2297 إصابة بكورونا في إنجلترا وأسكتلندا

سجلت المملكة المتحدة عشر حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد أن إنجلترا وأسكتلندا قد أبلغتا عن ألفين و297 حالة إصابة جديدة خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بالمملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما لم تتضمن البيانات الأخيرة مقاطعة ويلز وإقليم أيرلندا الشمالية التابعان للمملكة.كما اقترب عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من حاجز الـ32 مليون شخص، من بينهم أشخاص تلقوا جرعة واحدة وصل إجمالي عددهم إلى 31 مليونًا و523 ألفًا و10 أشخاص.