مسئول أمريكي يقر بوجود مشاكل جديدة بشأن تحركات من حصلوا على لقاحات كورونا ومناعتهم

أقر مستشار الرئيس الأمريكي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مايكل أوسترهولم، وهو أحد كبار علماء الأوبئة في الولايات المتحدة بوجود "مشكلة ناشئة" تحيط بما إذا كان الأمريكيون آمنين تمامًا من الإصابة بـ كوفيد-19 بعد التطعيم أم لا، وما إذا كان عليهم السفر بحرية كاملة.وردا على سؤال حول حقيقة أن العديد من الأمريكيين غير متأكدين، مما إذا كانت أنشطة مثل السفر الجوي آمنة لأولئك الذين تلقوا لقاحات كورونا، قال أوسترهولم - في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إن لقاحات كوفيد-19 الثلاثة المتوفرة حاليًا في الولايات المتحدة "ليست مثالية، أو آمنة بنسبة 100٪ لمنع الإصابة".وأضاف أنه: "لا يزال يتعين على الأمريكيين تجنب السفر إذا كان ذلك غير ضروري حتى بعد تلقي التطعيمات"، مشيرا إلى أن مثل هذه النصائح ربما لن تكون سارية لبقية العام، واصفًا إياها بأنها مؤقتة ولكنها ضرورية لتهدئة موجة جديدة محتملة من الإصابات.وأكد أوسترهولم: "أن المستقبل يبدو مشرقا وخاصة هذا الصيف"، فيما جاءت تعليقاته في هذا الشأن بعد أن أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إرشادات جديدة، يوم أمس الأول، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم السفر بأمان، حسبما نقلت "ذا هيل"، مشيرة إلى أن ما يقرب من ثلث البالغين في الولايات المتحدة تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19.