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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 1203 إصابات بكورونا و1422 شفاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:31 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 1.203 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 237.192 منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها إنه تم تسجيل 1.422 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 221.943، كما سجلت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.353 منذ بداية الجائحة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 8.369 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.092.577 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 13.896 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 224 حالة.

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