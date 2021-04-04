رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم الحكومة الليبية

رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم الحكومة الليبية
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:30 م
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أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.
وأكد ميشيل - خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأحد - أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس المجلس الأوروبي في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، وقدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.
وأثنى الدبيبة على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.
وأكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة، موضحا أن ليبيا تحتاج لدعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.
وأكد ميشيل - خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأحد - أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس المجلس الأوروبي في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، وقدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.
وأثنى الدبيبة على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.
وأكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة، موضحا أن ليبيا تحتاج لدعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.