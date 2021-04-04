رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم الحكومة الليبية

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.وأكد ميشيل - خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأحد - أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس المجلس الأوروبي في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، وقدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.وأثنى الدبيبة على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.وأكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة، موضحا أن ليبيا تحتاج لدعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.