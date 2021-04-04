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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل محاكمة قاتل والدته بالإسكندرية لمايو المقبل

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:36 م
محاكمة
محاكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة استورجي موبيليا إلى مايو المقبل، بعد اتهامه بقتل والدته وسرقتها، صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبدالعظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتير الجنايات خميس قمر.

ترجع أحداث القضية رقم 34316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم، يفيد بقيام المتهم بقتل والدته داخل محل سكنهما بدائرة القسم.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه أمر بإحالة المتهم "أ. ع. ع"، إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المجني عليها "ه. أ. س"، ربة منزل، بعد خنقها بمحل سكنها.

كشفت تحقيقات التي باشرها المستشار عبدالله عطا الله، وكيل النائب العام لنيابات المنتزه الكلية، قيام المتهم "أ. ع. ع"، 35 سنة، أستورجي موبليات، بتبيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها والدته "ه. أ. س"، وفكر مطمئن بتدبير أمر جريمته وما اعتصر عقلة من خطة شيطانية محكمة انتقاما منه لتأنيبها له والإلحاح عليه في البحث عن عمل وتوفير لقمة العيش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، خلال نومها وغافلها من الخلف وقام بخنقها بذراعيه حتى سقطت على الأرض ثم حملها على السرير وهي مازالت على قيد الحياة وعند استغاثتها كمم فمها بيده دون التعاطف من صوت استغاثتها وأحضر كيس قماشي "وسادة" وأدخل رأسها فيه وقام بربطه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقة هاتفين محمولين كانا بحوزتها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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