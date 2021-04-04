أنعام سالوسة تقدم «تيته أنعام» على راديو مصر في رمضان

يستعد راديو مصر لخريطة رمضانية تشمل على عدد من المسلسلات الإذاعية والمقرر بثها في شهر رمضان ومنها مسلسل «تيته أنعام» بطولة أنعام سالوسة وحسن عبد الفتاح وإخراج على مصليحي وتأليف أيمن فتيحه.وتقدم المحطة نفسها مسلسل «غرام واكصدام» بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج من تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير.ومسلسل «بالشقلوب» بطولة بيومي فؤاد ومحمد على رزق ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحه وإخراج إيهاب منير، وتعد هذه المسلسلات من إنتاج هبة الهواري شركة «انتروميديا».