الكويت تبحث مع مصر العلاقات الثنائیة

بحث نائب وزیر الخارجیة الكويتي مجدي الظفیري مع السفیر المصري لدى الكویت طارق القوني، عددًا من أوجه العلاقات الثنائیة.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأحد بحضور مساعد وزیر الخارجیة الكويتي لشؤون مكتب نائب الوزیر السفیر أیھم العمر، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية تطورات الأوضاع على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.