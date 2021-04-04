البحرين تعرب عن اعتزازها باحتفال العالم بـ«يوم الضمير»

أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزاز المملكة باحتفال دول العالم في 25 أبريل من كل عام، باليوم العالمي للضمير.وقال الزياني - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد إن الضمير الإنساني هو الباعث الحقيقي لتعزيز قيم السلام والتعايش والإخاء بين الأمم العالمية، وهو المحرك الأساسي لنبذ العنف والتطرف في مختلف بقاع المعمورة وإرساء قيم السلام الأممي من أجل خير البشرية.وأوضح أن البحرين تؤمن أن المجتمع الدولي يجب أن يضع في اعتباره أهمية الضمير العالمي في حل الصراعات وإنهاء النزاعات ووقف الحروب، ونشر قيم السلام والتعايش بين شعوب العالم.وأشار إلى أن المملكة برهنت دائمًا على اهتمامها وحرصها على دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في كافة بقاع العالم، وهي تدرك أن الضمير العالمي الحي والواعي كفيل بتوحيد الجهود وتسخير الطاقات والإمكانات من أجل خير البشرية جمعاء وتحقيق تطلعات شعوب العالم لحياة حرة كريمة آمنة ومزدهرة.