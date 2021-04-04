انتهاء أعمال المجمع الإسلامي بالوادي الجديد تمهيدا لافتتاحه (فيديو)

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد أعمالها بالمجمع الإسلامي الكبير- مسجد التواب الرحيم- بمركز الداخلة بالتعاون مع رئاسة المركز تمهيدا لافتتاحه، الخميس المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.وقال المهندس ناصر حنفي مدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، المسؤل عن تنفيذ إنشاء المجمع الإسلامي بالداخلة، في تصريح لـ"الدستور" إن الجميع يعمل على قدم وساق للانتهاء من المجمع الإسلامي في ميعاده المحدد وفقا للضوابط والتعليمات التوقيتات المحددة والالتزام بالجدول الزمني في التنفيذ، بعد تذليل العقبات والاحتياجات الموفرة بالمحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة.وأكد المهندس أحمد خليل أحد مهندسي التنفيذ للمجمع الإسلامي الكبير، أن الجميع لا يألوا جهدا حتي التنتهاء من تنفيذ المجمع بانتهاء افتتاحه الخميس المقبل، مؤكدا تكاتف الأهالي والمواطنين بأعمال تطوعية يوميه للانتهاء من المجمع قبل شهر رمضان المبارك لأداء أول الصلاوات في جو من الروحانية والإيمان داخل هذا المسجد الكبير.وأوضح المهندس رأفت خضر مدير الأعمال بمديرية الإسكان بمركز الداخلة، أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلي للسيدات و13 دورة مياه.وأشار المهندس محمد احمد سعيد استشاري المشروع، إلى أن المجمع الإسلامي الكبير بلغت قيمته الإجمالية 25 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل (2) مئذنة كبيرة.