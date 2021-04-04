رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء أعمال المجمع الإسلامي بالوادي الجديد تمهيدا لافتتاحه (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:25 م
المجمع الإسلامي بالوادي
المجمع الإسلامي بالوادي الجديد
محمد مهدي
طباعة
أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد أعمالها بالمجمع الإسلامي الكبير- مسجد التواب الرحيم- بمركز الداخلة بالتعاون مع رئاسة المركز تمهيدا لافتتاحه، الخميس المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال المهندس ناصر حنفي مدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، المسؤل عن تنفيذ إنشاء المجمع الإسلامي بالداخلة، في تصريح لـ"الدستور" إن الجميع يعمل على قدم وساق للانتهاء من المجمع الإسلامي في ميعاده المحدد وفقا للضوابط والتعليمات التوقيتات المحددة والالتزام بالجدول الزمني في التنفيذ، بعد تذليل العقبات والاحتياجات الموفرة بالمحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة.

وأكد المهندس أحمد خليل أحد مهندسي التنفيذ للمجمع الإسلامي الكبير، أن الجميع لا يألوا جهدا حتي التنتهاء من تنفيذ المجمع بانتهاء افتتاحه الخميس المقبل، مؤكدا تكاتف الأهالي والمواطنين بأعمال تطوعية يوميه للانتهاء من المجمع قبل شهر رمضان المبارك لأداء أول الصلاوات في جو من الروحانية والإيمان داخل هذا المسجد الكبير.

وأوضح المهندس رأفت خضر مدير الأعمال بمديرية الإسكان بمركز الداخلة، أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلي للسيدات و13 دورة مياه.

وأشار المهندس محمد احمد سعيد استشاري المشروع، إلى أن المجمع الإسلامي الكبير بلغت قيمته الإجمالية 25 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل (2) مئذنة كبيرة.

موضوعات متعلقة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إشبيلية يفوز على إتليتكو مدريد بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر