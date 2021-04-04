الأمم المتحدة تشيد بنجاح انتخابات المجلس البلدي في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بنجاح انتخابات المجلس البلدي "سوق الجمعة" بالعاصمة طرابلس، مشيدة بدور اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إتمام الاقتراع الذي جرى أمس.وذكرت البعثة- في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن اللجنة اتخذت جميع إجراءات الأمن والسلامة، خاصة ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مهنئة مواطني سوق الجمعة على إتمام هذه الانتخابات.من جهته، قال المبعوث الأممي يان كوبيش: إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شئونهم.وأضاف أن انتخابات 24 ديسمبر تمثل فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم، ويشرفنا بالأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة.