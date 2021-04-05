سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 5-4-2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:21 ص
هبه محمدطباعة
يهتم الكثير منا في الفترة الأخيرة بأسعار العملات في البنوك، وكان من ضمنها سعر الدرهم الإماراتي، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في مصر.
لذلك تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 5-4-2021.
أولًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
ثانيًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.
ثالثًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونارابعًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
خامسًا - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
سادسًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.
لذلك تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 5-4-2021.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 4-4-2021 في البنوك المصرية
أولًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
ثانيًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.
ثالثًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
خامسًا - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.
سادسًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.