سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 5-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 4-4-2021 في البنوك المصرية

يهتم الكثير منا في الفترة الأخيرة بأسعار العملات في البنوك، وكان من ضمنها سعر الدرهم الإماراتي، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في مصر.لذلك تابع مع " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 5-4-2021.أولًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.ثانيًا - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.ثالثًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.

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رابعًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.خامسًا - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.29 جنيه.سادسًا - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربيوشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل نحو 4.28 جنيه.