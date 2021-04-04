«29 يوم» مسلسل إذاعي لمحمد سعد في رمضان

يشارك الفنان محمد سعد في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي يحمل عنوان «٢٩ يوم» ليبث طوال الشهر الكريم المقبل.«29 يوم» من تأليف مجدي الكدش وإخراج علي مصيلحي وإنتاج ميديا سيتي، وسيتم بثه على إذاعات راديو النيل وميجا وهيتس ونغم وشعبي في رمضان.من جهة آخرى، استقر النجم محمد سعد على العودة لجمهوره من جديد بفيلم كوميدي يعد له حاليا، على أن يبدأ التصوير عقب شهر رمضان 2021 مع الانتهاء من كافة ترتيباته، ويقدم سعد خلال العمل الجديد شخصية جديدة من الشخصيات التي يقدمها ولكن بطريقة مختلفة عن شخصيات «اللمبي» الشهيرة بعد أن كان مقاربا من إعادتها في عمل جديد، ويكشف عن تفاصيلها وطاقم عمله خلال الأيام المقبلة.