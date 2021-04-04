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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: حرائق الغابات تمتد إلى 40 موقعًا نشطًا الأكثر تضررًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:21 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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اتسعت رقعة الحرائق التي اشتعلت في غابات بولاية أوتارانتشال شمالي الهند، لتؤجج النيران في 40 موقعًا نشطًا بعدة مناطق هي الأكثر تضررًا.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسئولي الغابات قولهم: إن حرائق الغابات التي اشتعلت على مدار أمس، دفعت الحكومة المركزية إلى إرسال مروحتين إلى الولاية اليوم الأحد للسيطرة على الوضع هناك.

وأوضح وزير الداخلية الهندي، أميت شاه- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي- قائلًا: "تحدثت إلى رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، تيراث سينج، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحرائق الغابات هناك"، لافتًا إلى أنه تم إصدار تعليمات بإرسال مروحتين وفرق من القوات الوطنية المعنية، بالتعامل مع الكوارث بهدف التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

أما رئيس وزراء الولاية فقد دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمسئولين بارزين معنيين بالأمر، لتقييم الوضع ومناقشة سبل السيطرة على الحرائق بصورة فعالة، حيث أفاد سينج بأنه تم نشر 12 ألف فرد من إدارة الغابات، وتم إنشاء أيضًا 1300 مركز إطفاء من أجل إخماد الحرائق.

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