«زراعة بورسعيد» تستعد لحصاد 15600 فدان قمح

أعلن كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، عن استعداد المديرية لحصاد وضم محصول القمح والتي تبلغ مساحته 15600 فدان، من أصناف "مصر1 ومصر2 وجيزة 171"، والذي ثبت كفاءته، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط الإنتاجية إلى 20 أردبا للفدان، وأوضح أن بداية موسم الحصاد سوف تكون خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي.في ذات السياق، زار المهندس كامل تويج مدير عام الزراعة ببورسعيد، جمعيات الزهور والنصر، لمتابعة محصول البنجر والتي تبلغ مساحته المنزرعة 31518 فدانا، والمساحات التي تم الحصاد والتقليع بها والتي بلغت نحو 45%، كما بلغت إنتاجية الفدان في بعض الأراضي لـ32 طنا للفدان.والتقى وكيل زراعة بورسعيد بالمزارعين وناقش معهم العديد من أهم المشكلات، واستعراض الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة لرعاية الفلاح المصري، والعمل على تنمية موارده وزيادة إنتاجية المحاصيل.