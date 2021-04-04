آمال ماهر عن حفل المومياوات: «أبهرنا العالم وتحيا مصر»

أعربت المطربة آمال ماهر عن فخرها بحفل موكب نقل المومياوات الذي أقيم مساء أمس السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكتبت آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تابعت مع جموع أفراد الشعب المصري العظيم حفل نقل المومياوات الملكية المصرية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة الجديد، حفل عظيم بكل تفاصيله المُبهرة، الأجداد والأحفاد المصريين أبهروا العالم كالعادة».وأضافت: «شكرًا لكل المصريين المساهمين في إسعادنا وإرجاع إحساسنا بقيمتنا الحضارية والتاريخية وفخرنا بحضارتنا التي تُصنع حَالِيًّا.. شكرًا لكل عمال مصر وفنانين ومبدعين مصر ولكل القائمين على هذا الاحتفال الأسطوري».واختتمت: «شكرًا لكل مصري يُحب مصر ولكل غير مصري يُحب مصر.. شكرًا للقائد والزعيم رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمعنا من سيادتكم أقوال برهنت عليها بأفعال تحيا مصر دائمًا وأبدا».