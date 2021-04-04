العراق وعمان يبحثان العلاقات الثنائية على المستوى البرلماني

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وسفير سلطنة عمان العلاقات الثنائية على المستوى البرلماني.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، استمرار التعاون لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.من جهته..أكد السفير العماني انفتاح بلاده على العراق والتعاون في المجالات كافة.