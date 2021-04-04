غلق وتشميع 10 محال خلال 4 أيام في مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، غلق وتشميع محلين للأثاث المستعمل بالعمارات الطبية لاحتلالهم الأرصفة والتنبية عليهم بعدم المخالفة خلال حملة من إدارة تحسين البيئة ومشاركة شرطة المرافق.وأكد جاب الله علي أنه تم التحفظ على الأثاث المستعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة لعدم تجديد تراخيص المنشأة واشغال واحتلال الرصيف وتعدد الشكاوي من المواطنين والتنبية عليهم أكثر من مرة بعدم تكرار المخالفة ليصبح عدد المحال التجارية التي تم غلقها منذ بداية شهر أبريل 10 محال للموبيليا والأثاث المستعمل.وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على أن الحملات اليومية مستمرة لفرض الانضباط بالشارع، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة والتي قد تصل للغلق والتشميع إذا تكررت إشغال الطريق أو وضع حواجز أمام المحال.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام وعدم إشغال الأرصفة للحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.