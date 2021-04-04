تشكيل لجنة علمية لتطوير القطاع الزراعي في بورسعيد

دعا كامل تويج وكيل وزارة الزراعة في بورسعيد الزراعيين في جميع المجالات والحاصلين، من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة للتواصل مع المديرية، لتشكيل لجنة علمية متخصصة لوضع رؤية لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة 2030.وأوضح تويج أن الرؤية سوف تشمل المجالات كافة (الإنتاج النباتي، الانتاج الحيواني، السياسات الإقتصادية، صناعات غذائية، استصلاح الأراضي، المبيدات، المخصبات، ثروة سمكية، هندسة وراثية، التسويق).وأكد وكيل زراعة بورسعيد أن ذلك يأتي في اطار توجيهات الدولة لاستثمار القامات العلمية المتميزة في جميع المجالات، لوضع رؤية شاملة للتنمية تشرف عليها مديرية الزراعة.