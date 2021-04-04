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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تؤكد دعمها للأنشطة الطلابية كافة

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:17 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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أكد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود ذكى على دعم جميع الأنشطة الطلابية بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ‏ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فى الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2021.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن استمرار انعقاد الملتقى الإبداعي لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية وانعقاده فى الموعد المقرر له رغم تحديات فيروس كورونا يعد أكبر دليل على نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه فى توفير أكبر عدد من الفرص المتاحة للتدريب المتبادل بين طلاب الجامعات العربية، وتشجيع الشباب على مواصلة نبوغهم وتحقيق التواصل بينهم وبين زملائهم من الجامعات العربية الأخرى، لتمكينهم من اكتساب الخبرات والمعارف الحديثة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

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