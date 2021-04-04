القوات الأفغانية تستعيد منطقة بإقليم قندهار من طالبان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان استعادة منطقة أرغنداب بإقليم قندهار من قبضة حركة طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن.وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأحد أن المنطقة كانت تحت نفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد زرعت الحركة الألغام على طول الطرق المتصلة بالمنطقة، ما من شأنه أن يؤخر عودة النازحين إلى ديارهم.من جانبه، قال قائد كتيبة القوات الخاصة في قندهار، ساربولاند " لقد استخدمنا الدقة العالية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين لاسيما أن أرغنداب منطقة مكتظة بالسكان".