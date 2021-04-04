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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

توفت أسرته بالكامل.. حكاية طفل أنقذه القدر من الموت (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:16 م
توفت أسرته بالكامل
توفت أسرته بالكامل
اسلام قورة
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وسط منزل قضت عليه ألسنة النيران، جلس طفل وحيدًا عقب وفاة بقية أفراد أسرته بسبب اشتعال حريق في صالة الشقة، ليقرر الصغير النوم مع عمه فى شقة أخرى فكتب له الحياة.

«الدستور» انتقلت إلى مكان الحادث بقرية برطس بمدينة أوسيم في الجيزة، لكشف تفاصيل مصرع أسرة مكونة من أب وأم وشقيقتين اختنقا فى حجرة النوم، بسبب تسرب دخان حريق شبّ فى أثاث صالة الشقة نتيجة ماس كهربائي إلى غرفتهم.

وكشف حمدي، لـ«الدستور»، تفاصيل مصرع ابنه أحمد، حداد، قائلًا إن أسرته مكونة من زوجته وابنتاه ونجاة طفلهم الكبير زياد ٦سنوات: "الواقعة كانت يوم الخميس رجع ابنى من عمله شغله ثم صعد شقته، ونحو الثالثة فجرًا سمعت ضجة فى البيت حيث كانت اشتعلت النيران في صالة الشقة والدخان يخرج من شباك الطابق الأرضى، كسرنا الباب لنجد دخان كثيف وألسنة النيران تلتهم أثاث الصالة.

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