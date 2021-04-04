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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصريو الخارج يعربون عن إنبهارهم بحفل موكب المومياوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:14 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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اختتمت، الأحد، فعاليات المعسكر الرابع عشر لمبادرة اتكلم عربي للأطفال المصريين المقيمين في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع شركة ويل سبرنج المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

تناولت فعاليات المعسكر على مدار يومين عروضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وتأتي فعاليات المعسكر في إطار تنفيذ مبادرة اتكلم عربي التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ثم ولاية كاليفولانيا الأمريكية.

كما تناول المعسكر اليوم الحديث عن ليلة أمس السبت التي أبهرت فيها مصر العالم أجمع، من خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية المهيب، حيث أكد الأطفال أنهم تابعوها مع آبائهم وأصدقائهم عبر الإنترنت والقنوات العالمية، وأعربوا عن انبهارهم بالعروض والموسيقى والأداء وبكافة المعالم الأثرية والسياحية التي تم عرضها خلال فعاليات الحفل، وعما شعروا به من فخر واعتزاز بوطنهم مصر وبحضارتهم العريقة التي تتحاكى عنها شعوب العالم.

ونقل الأطفال وآبائهم ردود أفعال أصدقائهم وجيرانهم وزملائهم في العمل –سواء من الأمريكيين أو الجنسيات الأخرى- تجاه حفل موكب المومياوات، وقالوا: "إن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية وأصبح الجميع هنا في نيوجيرسي مشتاق لزيارة مصر ورؤية عظمة الحضارة المصرية القديمة التي شاهدوا جانبًا منها في الحفل"، كما أكد الآباء المشاركون أن مصر كانت ومازالت تكتب التاريخ وهي تحيا الآن عهدًا جديدًا مزدهرًا وبراقًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أخذ الأطفال يتفاعلون مع مختلف أنشطة المعسكر والألعاب والمسابقات، وكذلك طرح بعض الأسئلة عليهم عن المدن المصرية المختلفة، والأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، وعن رموز الحضارة المصرية القديمة، كما رددوا بعض الأغاني المصرية الشهيرة مثل "أنا ابن مصر" و"بشرة خير".

من ناحيتهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر لوزيرة الهجرة سفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

في الختام، اتفق الأبناء والآباء على التحدث باللغة العربية فيما بينهم والحفاظ على ولائهم وانتمائهم الوطنهم مصر، كما قاموا بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطني المصري.

ولمَن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة تيك توك، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:
‏https:vm.tiktok.comZStnuxhD

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