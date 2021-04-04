الإمارات تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان

أكدت دولة الإمارات ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أوزبكستان، حيث أن هناك أكثر من 51 شركة إماراتية تعمل هناك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال انعقاد أعمال لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكية بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بدبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.وأشادت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أهمية لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين، وتفعيل التنسيق بينهما خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية الدولية.وأوضحت: أن الاجتماعات فرصة لتطوير العلاقات، وتزيد من فرص التعاون والتفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الجانب الصحي، مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين في دعم القطاع الصحي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعت الجانب الأوزبيكي لحضور إكسبو 2020، والذي يعتبر فرصة لتحقيق التقارب الاقتصادي والتجاري بين كل دول العالم المشاركين في هذا الحدث المهم.