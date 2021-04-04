«لو فرحك قرب».. أماكن آثرية لـ«الفوتوسيشن»









شارع المعز









الأهرامات









قصر محمد علي









قصر البارون









قصر عائشة فهمي

يحتار المقبلون على الزواج في اختيار أماكن «الفوتوسيشن»، حيث يحرص العديد منهم على تخليد هذه اللحظات الجميلة معًا.وتستعرض «الدستور» أماكن آثرية يمكنك اختيارها للتصوير.يعد من الأماكن الآثرية الضخمة التي تعد من معالم التاريخ المصري، ويتم اختياره من قبل العديد من المقبلين على الزواج لاعتباره وجهه في غاية الروعة كما أنه لا يحتاج رسوم للتصوير ويعتبر هذا الشارع الذي يتصل بمنطقة الحسين من الأماكن التذكارية الهامة لتوثيق هذه اللحظات.من أهم المعالم الآثرية في مصر والعالم ويأتي كافة السائحون من الخارج لرؤية الأهرامات.من القصور المبنيه على الطراز الإسلامي وفيه لمسات الحضارة الفارسية والسورية والمغربية، حيث يضم آثار فريدة ويعد التصوير به من أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها لما يشمل عليه من وضعيات مختلفة في التصوير.افتتح عام 2020 وتم ترميمه حتى يكون جاهز لاستقبال الزوار وكذلك الفوتوسيشن في مناسبات الخطوبة والزواج.يقع في مصر الجديدة حيث يضم تماثيل نادرة.يعد من القصور المهمة بمنطقة الزمالك المصممة على الطريقة الإيطالية التى تضم أشكال مختلفة وأرضيات مصنوعة من الباركيه المشغول.