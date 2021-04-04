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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«لو فرحك قرب».. أماكن آثرية لـ«الفوتوسيشن»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:15 م
الفوتوسيشن
الفوتوسيشن
شيماء دهب
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يحتار المقبلون على الزواج في اختيار أماكن «الفوتوسيشن»، حيث يحرص العديد منهم على تخليد هذه اللحظات الجميلة معًا.

وتستعرض «الدستور» أماكن آثرية يمكنك اختيارها للتصوير.


شارع المعز
يعد من الأماكن الآثرية الضخمة التي تعد من معالم التاريخ المصري، ويتم اختياره من قبل العديد من المقبلين على الزواج لاعتباره وجهه في غاية الروعة كما أنه لا يحتاج رسوم للتصوير ويعتبر هذا الشارع الذي يتصل بمنطقة الحسين من الأماكن التذكارية الهامة لتوثيق هذه اللحظات.


الأهرامات
من أهم المعالم الآثرية في مصر والعالم ويأتي كافة السائحون من الخارج لرؤية الأهرامات.


قصر محمد علي
من القصور المبنيه على الطراز الإسلامي وفيه لمسات الحضارة الفارسية والسورية والمغربية، حيث يضم آثار فريدة ويعد التصوير به من أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها لما يشمل عليه من وضعيات مختلفة في التصوير.


قصر البارون
افتتح عام 2020 وتم ترميمه حتى يكون جاهز لاستقبال الزوار وكذلك الفوتوسيشن في مناسبات الخطوبة والزواج.

يقع في مصر الجديدة حيث يضم تماثيل نادرة.


قصر عائشة فهمي
يعد من القصور المهمة بمنطقة الزمالك المصممة على الطريقة الإيطالية التى تضم أشكال مختلفة وأرضيات مصنوعة من الباركيه المشغول.

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