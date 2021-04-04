انتهاء أزمة أطباء الشرقية المتقدمين لإعلان هيئة تدريس الأزهر

تقدم الدكتور أسامة عبد الحي، بالشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لتدخله لحل أزمة أطباء الشرقية المتقدمين لإعلان المدرسين المساعدين بكليات طب الأزهر.كانت الأزمة قد نشبت بسبب رفض وكيل الوزارة منحهم موافقة جهة العمل ما كان سيؤثر على مستقبلهم وفرصتهم التي يستحقونها، علمًا بأن جميع الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية بعد انتهاء فترة عملهم كأطباء مقيمين يعودون الي مديرياتهم لحين نزول إعلان بوظائف المدرسين المساعدين بالجامعة ويتقدمون لها والحقيقة رفض البعض إعطائهم الموافقة للتقدم للإعلان هو ضرب مباشر لتكافؤ الفرص وقد يؤدي لخلل شديد في نظام التعيين في الجامعة.وأكد الدكتور أسامة عبد الحى امتنانه لكل مَن تدخل لحل الأزمة حرصًا على مستقبل الأطباء وتمتعهم بتكافوء الفرص وتمكنهم من التقدم للإعلان أسوة بباقى زملائهم من المحافظات الأخرى.