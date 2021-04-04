«صاحبة الأثر».. احتفالية للشباب والرياضة بالغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، إدارة البرلمان والتعليم المدني، اليوم، احتفالية بعنوان "صاحبة الأثر"، بقاعة نادي قحافة الرياضي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد.جاء ذلك بحضور يسرى الديب، وكيل المديرية للشباب، وسحر العشري، عضو مجلس النواب، وأميرة التطاوي، كبير مذيعي قناة الدلتا وعضو المجلس القومي للمرأة، والشيخ محمد عويس، رئيس منطقة وعظ الغربية، والقس باخوميس جرجس ممثل الكنيسة بالغربية، وسامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.من جانبه عبر احمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتسليط الضوء على النماذج النسائية صاحبة الأثر الإيجابي في المجتمع في شتي مجالات الحياة، كما أكد علي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع وحرص القيادة السياسية علي تمكين المرأة كما أشاد الوكيل، بدور القوات المسلحة في حفظ مقدرات الدولة، في ذكرى يوم الشهيد.مؤكدًا على عظم دور ومكانة المرأة المصرية في المجتمع وثمن جهود وزارة الشباب والرياضة بإشراف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في توفير برامج لدعم جهود المرأة في المجتمع باعتبارها النواة الأولى لزرع القيم في نفوس الأبناء والنشء، كما أشاد بدور الدكتور طارق، رحمي محافظ الغربية ودعمه الدائم لجهود المجلس القومي للمرأة بالغربية.من جانبه أكد الشيخ محمد عويس، على عظم منزلة الشهداء عند الله عز وجل ومكانة الأمهات في الإسلام، ودورها البارز في العديد من المحافل على مر العصور سواء سياسيا او دينيا.فيما أشادت أميرة التطاوي، بدور المجلس القومي للمرأة في تقديم نماذج مشرفة للمرأة ودورها في تنمية المجتمع ومساندة ودعم المرأة المصرية.وأكد القس باخوميس، على مكانة المرأة في التاريخ المصري ذاكرًا العديد من نماذج المشرفة للمرأة الناجحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.وأبرزت النائبة سحر العشري، دور الأم والمرأة العاملة في المجتمع المصري واشادت بأمهات الشهداء.واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من النماذج للمرأة "صاحبة الأثر" من المجلس القومي للمرأة بتكريم وكيل الوزارة لكلٍ من سحر العشري، وأميرة التطاوي وشوقية بركات، وأسرار الهجين.كما شهد الحفل تكريم صاحبة الأثر لأمهات وزوجات الشهداء، بتكريم صفاء السعيد الشبراوي والدة الشهيد مقدم خالد محمد دبور، والدكتورة سهام محمد الفقي، زوجة الشهيد مقدم مرسى محمد المرسى العباسي.