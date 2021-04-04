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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن ضوابط الحضور والجداول خلال رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:23 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة في خطابها ما يلي:

ـ يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختياريا بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب.

ـ لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى على ثلاثة أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ـ التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

ـ الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

وعلى جانب آخر وجهت الوزارة فى خطابها بتشكيل لجان لمتابعة الآتى:

ـ التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية "المقيد بها طلاب مصريون" بتدريس مواد الهوية القومية "اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية"، ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.

ـ التزام جميع المدارس، بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى، ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك، ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

ـ الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.

التزم المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

تكليف الموجهين المتخصصين بمراجعة محتوى جميع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس الدولية والكيانات التعليمية؛ للتأكد من خلوها من أى معلومات تتعارض مع الثقافة المصرية والثوابت الوطنية.

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