رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

120 ألفا إجمالي عدد طلبات التصالح بكفر الشيخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:06 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مجمل ما تلقته المحافظة من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية حتى نهاية مارس الماضي، موعد نهاية تلقي طلبات التصالح من المواطنين 120 ألفا و177 طلبا، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك.. والاستقالة على الطاولة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

أهلا رمضان.. الفانوس المحلي يكسب المستورد في البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

أيام زمان

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

مقالات الرأي
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل