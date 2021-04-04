120 ألفا إجمالي عدد طلبات التصالح بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مجمل ما تلقته المحافظة من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية حتى نهاية مارس الماضي، موعد نهاية تلقي طلبات التصالح من المواطنين 120 ألفا و177 طلبا، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.