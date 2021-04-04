«التعريف بطرق التعامل مع المشكلات السلوكية عند الأطفال» في ورشة عمل بالمنيا

نظمت إدارة المرأة والمومة والطفولة "وحدة حماية الطفل" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التضامن والإدارة التعليمية ومؤسسة عين الحياة بتنظيم ورشة عمل عن "طرق التعامل مع المشكلات السلوكية عند الأطفال" لمشرفات الحضانات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى مركز ومدينة المنيا بمكتبة مصر العامة.حاضر في ورشة العمل الدكتورة سحر حسين عبده مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنيا وفاطمة الزهراء مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وجاكلين سامى مسئولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعلمية والدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة.وأكدت مدير عام مكتبة مصر العامة خلال الورشة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكيفية التعايش مع الفيروس وتوحيد الجهود من الجميع لمجابهة كورونا.وأوضحت فاطمة الزهراء التعريف باللجنة العامة لتفعيل دور اللجنة الفرعية في حماية الطفل من خلال التواصل الفعال عن طريق الخط الساخن لنجدة الطفل ١٦٠٠٠ والرقم الخاص بوحدة حماية الطفل بمدينة المنيا ٠٨٦٢٣١٨٦٧٦ ومقرها مجلس مدينة المنيا لتقديم خدمة للطفل في كافة المجالات (صحة - تعليم - أمن - تضامن).وأشارت جاكلين سامي إلى انطلاق مبادرتي (حلمها النور - لأنى رجل) والدور المنوط به الإدارة التعلمية لمشرفي الحضانات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.