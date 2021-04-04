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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:04 م
الفنان أحمد أمين
الفنان أحمد أمين
محمد مجدي
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أعلن الفنان أحمد أمين إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر حسابه بموقع «فيس بوك».

وكتب «أمين» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا».
الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا
الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا

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