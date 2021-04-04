الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:04 م
محمد مجديطباعة
أعلن الفنان أحمد أمين إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر حسابه بموقع «فيس بوك».
وكتب «أمين» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا».
وكتب «أمين» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا».
الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا
الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا