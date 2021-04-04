الفنان أحمد أمين يعلن إصابة زوجته بكورونا

أعلن الفنان أحمد أمين إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر حسابه بموقع «فيس بوك».وكتب «أمين» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول.. أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا».