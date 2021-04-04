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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يحيي الذكرى لـ27 للإبادة الجماعية في رواندا

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:01 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أكد الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، الانتهاء من ترتيبات إحياء النسخة (27) من ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم - أن المناسبة تقام - عن بعد- تحت شعار "تذكر.. إتحد" بهدف زيادة وعي الشعوب الأفريقية والمجتمع الدولي بقيمة الحياة والإنسانية، وتجديد الالتزام الجماعي بحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتذكر الفظائع التي ارتكبتها الإبادة الجماعية عام 1994 ضد "التوتسي" والتي خلفت ورائها أكثر من 800 ألف قتيل، والتفكير في تداعيات الإبادة الجماعية داخل حدود رواندا وخارجها، والعمل على الاتحاد لمكافحة أيديولوجية الإبادة الجماعية واستنكارها، وضمان عدم تكرارها والالتزام الجماعي بالعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

تنظم مفوضية الاتحاد الأفريقي الذكرى (27) بالتعاون مع سلطات وأعضاء الجالية الرواندية وحضور مسؤولون من مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأجهزة الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدينية والإنسانية، والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة ومراكز الفكر والمنظمات الدولية والمدارس والمؤسسات الأكاديمية في إثيوبيا.

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