«صحة كفرالشيخ»: فحص هرمون الغدة الدرقية لـ1161 طفلًا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية قامت بفحص هرمون الغدة الدرقية لعدد 1161 طفلًا خلال الفترة من السبت 27 مارس وحتى الخميس 1 أبريل 2021م، وتم اكتشاف عدد 10 حالات قصور في وظائف الغدة الدرقية على مستوى محافظة كفرالشيخ.وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص 976 طفلًا حديث الولادة للمسح السمعي خلال الأسبوع الماضي.وفي سياق متصل أكدت «سلام» أنه تم صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال من عمر يوم حتى عمر 6 أشهر ومن عمر 7 أشهر حتى عمر عام كامل، موضحًا أن رعاية الأمومة والطفولة أولوية من أولويات وزارة الصحة المصرية وتوليها اهتمامًا بالغًا.