6032 إصابة و71 وفاة بكورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، 6032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (632،907) حالات.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد: أنه تم تسجيل 71 وفاة متأثرة بالإصابة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7201) حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم بلغ (9269) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (543،761) حالة.