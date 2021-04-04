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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب 125 سيدة وفتاة على المشغولات اليدوية بمراكز مطروح

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:06 م
تدريب 125 سيدة وفتاة
تدريب 125 سيدة وفتاة على المشغولات اليدوية
ياسمين شعيب
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قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بعقد 24 دورة تدريب في مجال المشغولات البدوية والتصنيع الزراعي بمراكز رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن إدارة المرأة بالمركز قامت خلال الفترة الماضية بعقد 24 دورة تدريبة 125 سيدة داخل المجتمعات البدوية لأعمال الخرز والتصنيع الزراعي للفتيات والسيدات لرفع المستوى المعيشي من خلال المشروعات الصغيرة التي تساعدهم على تحقيق ربح.

وأوضحت المهندسة فاطمة عبدالحاكم مدير إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لوارد مطروح، أن السيدات داخل المجتمعات البدوية وخاصة داخل الصحراء يرغبن في العمل في أعمال الخرز كمشغولات يدوية وذلك لتحسين دخولهن.

وتابعت أنه تم تنفيذ خلال الفترة الماضية 8 دورات من الابتكارات لأعمال الخرز تساعدهم على تحقيق ربح لرفع مستوي المعيشي لديهن، وذلك بالمجتمع الأول عائلة مبري جبيهات بمركز مطروح، بالإضافة إلى المجتمع السادس عائلة عامر لقبيلة الافراد والسادس عائلة بابا كميلات والسابع عائلة ميلاد منفه بمركز النجيلة المجتمع الأول عائله ضليل شتور والرابع عائله الزغرات عشيبات والخامس عائله موسي عميرة والسادس عائلة جماعه قريضات.

ونصحت إحدى السيدات المتدربات كل سيدة تجلس في بيتها أن تتدرب على الأشغال اليدوية مثل الخرز لأنه يعطى فائدة لها، وبنفس الوقت تستطيع الحصول على مقابل مادي ليس بالكثير، ولكنه يساعد ربات البيوت بالحصول على مبلغ مادي لها، كذلك تقضى وقتًا ممتعًا وهي تزين بالخرز وتستخرج قطعة فنية متميزة.

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