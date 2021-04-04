رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة يؤكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:57 م
عبدالحميد الدبيبة،
عبدالحميد الدبيبة،
عبير سليم
طباعة
أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.

وأكد الدبيبة خلال مباحثاته اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يجري زيارة للعاصمة طرابلس، أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة.

وقال: "ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا".

من جهته، قدم ميشيل، التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق، معربا خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.

كما أكد ميشيل أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية، والهجرة، والأمن، والانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

"الحفيدة الصغرى" تتوج موكب الأجداد برسومها التاريخية (صور)

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان


الصور

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدي بالمستشفى العام

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»