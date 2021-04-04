الدبيبة يؤكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية

أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.وأكد الدبيبة خلال مباحثاته اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يجري زيارة للعاصمة طرابلس، أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة.وقال: "ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا".من جهته، قدم ميشيل، التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق، معربا خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.كما أكد ميشيل أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية، والهجرة، والأمن، والانتخابات.