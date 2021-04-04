درة تنتهي من «الكاهن» وتصور مشاهدها في «بين السما والأرض»

تنتظر النجمة التونسية درة عرض مسلسلها الرمضاني الجديد «بين السما والأرض» ويخوض بطولته النجم هاني سلامة، بالإضافة إلى عرض فيلمها الجديد «الكاهن».وقالت درة في تصريحات لـ«الدستور» إنها انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها في فيلم «الكاهن» الذي يخوض بطولته عدد كبير من نجوم الفن.وأضافت أن فيلم «الكاهن» من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف المقبل، مشيرة إلى أنها تجسد خلاله شخصية جديدة ومختلفة.وعن مسلسل «بين السما والأرض» أكدت أنها متحمسة لعرض المسلسل خلال المارثون الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها منشغلة حاليا بتصوير المشاهد الخاصة به بقيادة المخرج محمد جمال العدل.وتدور أحداث مسلسل «الكاهن» حول جريمة قتل ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم وينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق والأكشن.فيلم «الكاهن» تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.