محافظ كفرالشيخ يكرم الأيتام ويشيد بالمشاركة المجتمعية

كرم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عددًا من الأطفال الأيتام كما تفقدوا معرض التعليم المجتمعي للأعمال اليدوية والمصنوعات.جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالفندق التعليمي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، وتم توزيع لحوم على الأيتام ولعب أطفال وأدوات مدرسية، وشهد الاحتفال عروض للفنون الشعبية، وعرض كاراتيه، ومسرحية للعرائس.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الأنشطة من إنتاج أبنائنا عن طريق التسويق الإلكتروني، وخاصة في المنتجات النسيجية، مُعبًرا عن سعادته بمقابلة إحدى الملتحقات بكلية الصيدلة بجامعة كفرالشيخ، مناشدًا بالمشاركة في فصول محو الأمية وخاصة التعليم، ومشاركة أسرنا في المراكز البعيدة بمشاركتنا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز مطوبس، وتواجدنا معهم على أرض الواقع ومعرفة مشاكلهم، وسيتم رفع الخدمات والمرافق من طرق ومياه ورصف، وكذلك رفع مستوى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بمطوبس لزيادة الإنتاجية، كذلك التشجيع عن طريق برنامج مشروعك، ومشروع التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متمنيًا أن منظمات المجتمع المدني تشارك في حصر الأسر الأكثر احتياجًا لتقديم كل التسهيلات للأسر، مشيرًا الي مشروعات بطاريات الدواجن التي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي.