التصريح بدفن مسن انتحر أسفل عجلات المترو بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأحد، تشريح جثة مسن ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة وادي حوف، بالخط الأول، بسبب مروره بأزمة نفسية، والتصريح بدفن الجثة.وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى (أحمد. أ) أسفل عجلات المترو.على الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 63 سنة، مقيم بعمارات التقسيم وادي حوف، ويعاني من أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.