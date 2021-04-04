الحكومة تستعد لإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه.وأكد رئيس الوزراء أهمية البرنامج، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.أضافت هالة السعيد، خلال الاجتماع، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعيات تفشي كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا، إضافة للتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبًا بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.