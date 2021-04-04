غدًا.. رابطة الجامعات الإسلامية تنظم ندوة حول سياسات الجامعات ومتغيرات العصر

تنظم رابطة الجامعات الإسلامية، غدا الإثنين، ندوة افتراضية بعنوان (سياسات الجامعات ومتغيرات العصر.. التحديات والمواجهة).وأوضحت الرابطة في بيان اليوم الأحد أن الندوة ستناقش دور الجامعات وبناء الإنسان، وسبل النهوض بواقع نظام التعليم الجامعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دور التعليم الجامعي ودوره في تنمية المجتمعات المحلية.وأشارت الرابطة إلى أن الندوة ستركز على عدة محاور، أبرزها كيفية مواكبة الجامعات لمستجدات العصر، وكيفية إعداد المعلم والمناهج وطرق التدريس في ظل المتغيرات العالمية، والتجارب الناجحة في الجامعات وأماكن الاقتداء بها.