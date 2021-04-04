رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب الصحفيين» لوزير الإعلام: فشلت في الرد على أعداء الوطن وتهاجم من فضحوهم

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:52 م
جريدة الدستور
طباعة
طالبت جبهة شباب الصحفيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعه إقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بعد تجاوزاتة المستمرة في حق الاعلام المصري الوطني ورموزة في مصر.. مؤكدة الجبهة على أن إقالة هيكل ومحاسبتة واجب وطني حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بميثاق الشرف الإعلامي.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: في الوقت الذي تتضافر فية كل جهود قادة الفكر والرأي في مصر من قيادات المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والإعلاميين على شاشات الفضائيات من أجل الحفاظ على المكتسبات العظيمة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة بالتزامن مع كشف العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد يخرج علينا وزير الإعلام بتصريحات هزيلة يصدعنا بها مهاجما إعلام بلدة الوطني بادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على أسس علمية دقيقة، حيث استغلتها المنابر الإعلامية المشبوهة في مهاجمة الدولة المصرية على أساس أنها من وزير في الحكومة المصرية.

أضاف طوالة: منذ أن تولى "هيكل" حقيبة الإعلام لم نر منه سوي اختلاق أزمات وصراعات مع رموز الإعلام في مصر وصلت إلى حد التجاوز ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي الذي كان من الأولى أن يتمسك به ويدافع عنه ومرة أخرى يجامل صديقة المدعو د. أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة بعد أن وصف كبار الإعلاميين في مصر والوطن العربي بعبارات غير لائقة، وتؤكد أن ندا يحتاج إلي إصلاح وتأهيل وتهذيب من جديد.

أشار رئيس الجبهة إلى أن هيكل تفرغ لتصدير الأزمات وتحول إلي عبء كبير على الدولة المصرية والمصريين المؤمنين بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدرين جيدًا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وترك "ماسبيرو" غارقًا في المشاكل والصراعات، حيث يهوي سياسة الصدام وافتعال الأزمات البعيدة تمامًا عن المصلحة العليا للبلاد، وقالت الجبهة: يا هيكل بدلًا من مهاجمة الإعلام والصحافة المصرية الوطنية المهمومة دائمًا بقضايا الوطن والمواطن وخط الدفاع الأول عن مقدرات البلد وسلامة أراضيها كان يجب أن توجة لهم الشكر والتقدير عن جهودهم الكبيرة والمضيئة في كشف أعداء الوطن ومخططاتهم الخبيثة والدنيئة للأضرار بالبلاد بعد أن فشلت في هذا الملف ولم يشعر أي مواطن مصري بوجودك في الرد على هذه الشرذمة الضالة.. أين حمرة الخجل يا هيكل؟؟

وتساءلت الجبهة قائلة هل يستطيع أسامة هيكل أن يتحدث عن إنجاز واحد فقط حققة للإعلام المصري منذ أن تولى المسئولية.. هل استطاع أن يحل أزمة واحدة داخل"ماسبيرو".. هل تصدي للحملات المغرضة التي تستهدف تشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.. هل استطاع أن يظهر المشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100 سنة في مصر.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

"الحفيدة الصغرى" تتوج موكب الأجداد برسومها التاريخية (صور)

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»