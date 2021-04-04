«شباب الصحفيين» لوزير الإعلام: فشلت في الرد على أعداء الوطن وتهاجم من فضحوهم

طالبت جبهة شباب الصحفيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعه إقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بعد تجاوزاتة المستمرة في حق الاعلام المصري الوطني ورموزة في مصر.. مؤكدة الجبهة على أن إقالة هيكل ومحاسبتة واجب وطني حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بميثاق الشرف الإعلامي.قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: في الوقت الذي تتضافر فية كل جهود قادة الفكر والرأي في مصر من قيادات المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والإعلاميين على شاشات الفضائيات من أجل الحفاظ على المكتسبات العظيمة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة بالتزامن مع كشف العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد يخرج علينا وزير الإعلام بتصريحات هزيلة يصدعنا بها مهاجما إعلام بلدة الوطني بادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على أسس علمية دقيقة، حيث استغلتها المنابر الإعلامية المشبوهة في مهاجمة الدولة المصرية على أساس أنها من وزير في الحكومة المصرية.أضاف طوالة: منذ أن تولى "هيكل" حقيبة الإعلام لم نر منه سوي اختلاق أزمات وصراعات مع رموز الإعلام في مصر وصلت إلى حد التجاوز ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي الذي كان من الأولى أن يتمسك به ويدافع عنه ومرة أخرى يجامل صديقة المدعو د. أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة بعد أن وصف كبار الإعلاميين في مصر والوطن العربي بعبارات غير لائقة، وتؤكد أن ندا يحتاج إلي إصلاح وتأهيل وتهذيب من جديد.أشار رئيس الجبهة إلى أن هيكل تفرغ لتصدير الأزمات وتحول إلي عبء كبير على الدولة المصرية والمصريين المؤمنين بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدرين جيدًا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وترك "ماسبيرو" غارقًا في المشاكل والصراعات، حيث يهوي سياسة الصدام وافتعال الأزمات البعيدة تمامًا عن المصلحة العليا للبلاد، وقالت الجبهة: يا هيكل بدلًا من مهاجمة الإعلام والصحافة المصرية الوطنية المهمومة دائمًا بقضايا الوطن والمواطن وخط الدفاع الأول عن مقدرات البلد وسلامة أراضيها كان يجب أن توجة لهم الشكر والتقدير عن جهودهم الكبيرة والمضيئة في كشف أعداء الوطن ومخططاتهم الخبيثة والدنيئة للأضرار بالبلاد بعد أن فشلت في هذا الملف ولم يشعر أي مواطن مصري بوجودك في الرد على هذه الشرذمة الضالة.. أين حمرة الخجل يا هيكل؟؟وتساءلت الجبهة قائلة هل يستطيع أسامة هيكل أن يتحدث عن إنجاز واحد فقط حققة للإعلام المصري منذ أن تولى المسئولية.. هل استطاع أن يحل أزمة واحدة داخل"ماسبيرو".. هل تصدي للحملات المغرضة التي تستهدف تشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.. هل استطاع أن يظهر المشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100 سنة في مصر.