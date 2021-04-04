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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السياحة العالمية» عن «الموكب الذهبي»: مصر دائمًا مصدر إلهام

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:55 م
الموكب الذهبي
الموكب الذهبي
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أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال العالمي لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية -عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- تشرفت بحضور العرض الرائع لنقل المومياوات الملكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني؛ والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو؛ مؤكدا أن مصر دائما مصدر إلهام.

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