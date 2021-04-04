احتفالات قداس عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في أستراليا

ترأس الأب فرنسيس مراد، قداس احتفال عيد القيامة، في كنيسة السيدة العذراء للاقباط الكاثوليك بمدينة ملبورن أستراليا بمشاركة خورس الشمامسة وشعب الكنيسة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن شعب الكنيسة قدم التهنئة بالعيد للأب فرنسيس وأقاموا حفل عشاء بعد القداس الإلهي بقاعة الكنيسة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.