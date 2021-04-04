الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص.وأشارت وكالة فلسطين الجديدة إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد 3 أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركب صيد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.كما أطلقت أبراج المراقبة العسكرية وآليات الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس النار على المزارعين شرق منطقة القرارة شمال شرق المدينة، وأرغمتهم على ترك المكان.